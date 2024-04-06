برعاية حمدان بن زايد.. المرحلة الختامية لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد من 11 إلى 13 أبريل

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، تُنظِّم هيئة أبوظبي للتراث المرحلة الختامية من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء في دورتها الخامسة (2023 - 2024)، في الفترة من 11 إلى 13 أبريل 2024 على شاطئ مدينة المغيرة، في منطقة الظفرة في أبوظبي.

تقام البطولة في إطار موسم صيد الكنعد في أبوظبي، سعياً إلى تنظيم صيد الكنعد وفق قوانين دولة الإمارات، ومنع الصيد الجائر، والحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تُعبِّر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث البحري المحلي، والتعريف بسواحل الظفرة وجزرها، وإيجاد فرصة للهُواة لممارسة صيد السمك التقليدي، وتنشيط هواية صيد الأسماك ونشرها، وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، واستقطاب مشاركة واسعة من عشّاق الصيد، وجعل المسابقة موسمية.

وتَمنح البطولة 20 جائزة للفائزين في فئتي الرجال والنساء (10 جوائز لكلِّ فئة). يحصل الفائز بالمركز الأول في كلِّ فئة على مبلغ 120.000 درهم، والفائز بالمركز الثاني على 80.000 درهم، والفائز بالمركز الثالث على 60.000 درهم، وتُوزَّع بقية الجوائز حتى المركز العاشر.

تتضمَّن الدورة الخامسة من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد جائزة جديدة، هي جائزة «بطل الموسم» التي تعتمد على نظام النقاط في المراحل الثلاث «السلع، المغيرة، الظفرة الختامية»، ويحصل الفائز بلقب «بطل الموسم» في فئة الرجال على سيارة «نيسان باترول»، وتحصل الفائزة بلقب «بطلة الموسم» لفئة النساء على سيارة «ربدان»، وتُحتسَب النقاط من المركز الأول إلى المركز الثلاثين وفقَ جدولٍ خاصٍّ بذلك.

وحدَّدت اللجنة المنظِّمة للبطولة طريقة الصيد المسموحة في البطولة بطريقة اللفاح «التشخيط» بالصنارة والونش، ولا يُسمَح بالصيد بطريقة الألياخ بجميع أنواعها «الهيالي، بريسم، نايلون، المسدس البحري، المنشلة، البويه»، وأيٍّ من الوسائل الأخرى.

المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين وزوّار دولة الإمارات العربية المتحدة، والصيد متاح للمشاركين في جميع مناطق الدولة التي يُصرَّح بالصيد فيها، ويُشترَط للمشاركة في البطولة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: kingfish.aldhafrafestival.com والتقيُّد بشروط الأمن والسلامة وفق النظم واللوائح المتَّبَعة في الدولة، وتركيب جهاز الأمن والسلامة «إي باسبورت» وتصوير الفيديو، وألا يقل وزن سمكة الكنعد عن 15 كيلوغراماً لفئة الرجال، و8 كيلوغرامات لفئة النساء، وغيرها من التعليمات المتوافرة على منصات التواصل الاجتماعي «تراثنا» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث.