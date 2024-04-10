الامارات | محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. تقبل الله من الجميع الطاعات في شهر الخير.. وكل عام وأنتم بخير».
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