الامارات | شرطة عجمان توضّح الإجراء المناسب لأصحاب المركبات المتضررة من الأمطار

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان توضّح الإجراء المناسب لأصحاب المركبات المتضررة من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة عجمان، المتضررين بسبب الحالة الجوية وسقوط الأمطار، لاستخراج شهادة لمن يهمه الأمر: طلب شهادة إتلاف مركبة.
وأوضحت شرطة عجمان، أنه يمكن استخدام هذه الخدمة للإبلاغ عن حالات تضرر المركبات بسبب الحالة الجوية وسقوط الأمطار باختيار طلب شهادة إتلاف مركبة من خدمة (لمن يهمه الأمر) المتوفرة في تطبيق شرطة عجمان.
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