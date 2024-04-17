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الامارات | شرطة عجمان توضّح الإجراء المناسب لأصحاب المركبات المتضررة من الأمطار

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مينا غالي- عجمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان توضّح الإجراء المناسب لأصحاب المركبات المتضررة من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة عجمان، المتضررين بسبب الحالة الجوية وسقوط الأمطار، لاستخراج شهادة لمن يهمه الأمر: طلب شهادة إتلاف مركبة.

وأوضحت شرطة عجمان، أنه يمكن استخدام هذه الخدمة للإبلاغ عن حالات تضرر المركبات بسبب الحالة الجوية وسقوط الأمطار باختيار طلب شهادة إتلاف مركبة من خدمة (لمن يهمه الأمر) المتوفرة في تطبيق شرطة عجمان. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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