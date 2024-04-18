فريق الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة يقف على آثار المنخفض الجوي

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي الفريق بالنزول الميداني للوقوف عن كثب على آثار المنخفض الجوي الأخير، ورفع التقارير اللازمة التي تتطلب حلولاً عاجلة، تعزيزاً للاستجابة الفورية، وتدوين الملاحظات التي من شأنها أن تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وفق منظومة استباقية متكاملة من الإجراءات المتعلقة بتصريف الأمطار، وآليات الاستجابة السريعة والفورية، للتعامل الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها، على مدار 24 ساعة.

وشكر القائد العام لشرطة رأس الخيمة جميع فرق العمل الميداني في الإمارة التي سهرت على أمن وسلامة أفراد المجتمع خلال المنخفض الجوي الذي تعرضت له الدولة خلال اليومين الماضيين.

وأكد أن مختلف الجهات المنضوية ضمن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة اعتمدت على التخطيط الاستباقي والجاهزية التامة لجميع فرق العمل، والتكامل في الاستجابة السريعة على مدار الساعة في التعامل مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار مشيرا إلى حرص فرق الشركاء الحكوميين على التنسيق المباشر فيما بينها وفق خطط استباقية للتعامل مع الحالة الجوية، بغية رفع كفاءة وسرعة استجابة فرق الطوارئ الميدانية، لتعزيز جاهزيتها الكاملة، تعزز من سلامة جميع أفراد المجتمع، وتكفل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وحرصت جميع فرق الطوارئ على استمرار التواجد الميداني على مدار الساعة، ضمن استعداداتها للتعامل مع الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، والتي شملت العديد من الكوادر القيادية والإشرافية والمهندسين والفنيين المتخصصين والمنقذين، ومنسقي بلاغات الطوارئ والعمال والسائقين، وتجهيزات ومعدات لوجستية عالية الكفاءة، ومضخات لسحب تجمعات مياه الأمطار، ومركبات طوارئ ومركبات مسح ميداني، وآليات ومعدات ومركبات ثقيلة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.