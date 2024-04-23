رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار النمسا بحثا خلاله العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا الصديقة.. بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون في مختلف المجالات بما يدعم التنمية المستدامة في البلدين ويحقق أهداف الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بينهما.

وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية التحرك الدولي الجاد لمنع تفاقم التوتر فيها واتساعه بما يعرض الأمن الإقليمي والدولي إلى تهديد خطير.

وتناول الاتصال الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والضرورة القصوى لتوفير الدعم الإنساني الكافي والمستدام للمدنيين فيه.. إلى جانب الدفع في اتجاه السلام العادل والشامل القائم على «حل الدولتين».

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. على موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لكل ما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة ويصب في مصلحة جميع شعوبها ويحقق تطلعاتها إلى التنمية والازدهار.