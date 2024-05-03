فريق التقييم المشترك يعلن انتهاء الحالة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، اليوم الجمعة، "انتهاء الحالة الجوية"، وفقا لما نقلته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأضافت الهيئة، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نثمن دور الجهات المستجيبة والدور المجتمعي الذي أبرز مدى وعيه والتزامه بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية"

من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد "انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة"، مضيفا "خفت حدة الحالة تدريجيا من آخر نهار الخميس وانحسارها على شمال وشرق الدولة".

بدورها، أكدت وزارة الداخلية أن "مراكز وغرف العمليات المركزية وفرق العمل الميدانية والتخصصية كانت حاضرة بتمام جاهزيتها استباقيا للتعامل مع الحالة الجوية".

وأوضحت الوزارة أن فرقها عملت "بصورة وقائية حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات. وستواصل الفرق مهامها وأعمالها الميدانية للتأكد من انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق التي تأثرت بالحالة الجوية".