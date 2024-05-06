الامارات | الطاير يفتتح الدورة الخامسة من "قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، اليوم، الدورة الخامسة لقمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية، التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال الفرنسي "سي سي آي فرنسا - الإمارات"، بحضور سعادة نيوكولاس نيمتشينوف، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة ناتالي كنيدي، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي، والسيد جيوفروى مارى بنيتيل، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي "سي سي آي فرنسا - الإمارات" في الإمارات، وعدد من المسؤولين من أصحاب الشركات ورجال الإعمال والمستثمرين.

وأقيمت الدورة الحالية للقمة، تحت شعار: )نحو المزيد من حلول الاستدامة للمدن(، وبمشاركة أكثر من 35 شركة رائدة في مجال التنقل والابتكار، يمثلون الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الفرنسية من داخل الإمارات وفرنسا.

بيئة استثمارية جاذبة

وأشاد معالي مطر الطاير، خلال كلمته الافتتاحية، بالنجاح الذي حققته القمة في دوراتها السابقة والنتائج التي حققتها من حيث ترسيخ العلاقات مع الشركات الفرنسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار مواصلة التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الابتكار والاستدامة والتنقل.

وقال معاليه: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تتواصل جهودنا لتحقيق واحد من أهم أهدافنا التي تتمثل بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في دبي، لفتح آفاق جديدة وخلق فرص تعزز توجهات حكومتنا الرشيدة في التنمية والنمو.

شراكات ناجحة

وأضاف معاليه: في إطار هذه التوجهات، تلتزم هيئة الطرق والمواصلات بإرساء شراكات ناجحة ومثمرة مع القطاع الخاص، عبر إطار قانوني مرن يدعم تسهيل وتعزيز هذه الشراكات، وهو ما تجسّد في تنفيذ الهيئة عدد من المشاريع والمبادرات أهمها التاكسي الجوي، والمركبات ذاتية القيادة، إلى جانب خصخصة بعض أنشطة الهيئة، حيث طرحت ثلاث شركات للاكتتاب العام وهي: سالك، وتاكسي دبي، وباركن، بقيمة سوقية إجمالية تقارب 45 مليار درهم.

وأكد الطاير أن الهيئة تواصل استكشاف وتحديد الفرص المماثلة التي تنطوي على إمكانات نمو، مثل خدمات الدفع، والإعلانات، وغيرها، وهو ما يجعلنا أكثر انفتاحاً على الشراكات الاستراتيجية الهادفة لتسريع وتيرة نمو هذه الأعمال، وتوفير سلاسل توريد مستدامة.

الخط الأزرق

وأوضح معاليه أن جهود الهيئة لا تقتصر على تطوير وسائل النقل، بل تسعى لتعزيز الابتكار في المجالات الجديدة والناشئة، ويشمل ذلك برامج طموحة مثل: النقل ذاتي القيادة، والتحول الرقمي في الخدمات، وتوسيع شبكة القطارات حيث أعلنت مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بتكلفة 18 مليار درهم، واستراتيجية الانبعاثات الصفرية 2050، واختبار الحافلات الكهربائية وحافلات وقود الهيدروجين.

وأكد معاليه حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز الشراكة مع مجلس الأعمال الفرنسي، حيث نفذت الشركات الفرنسية العديد من المشاريع الاستراتيجية، أهمها ترام دبي، ومسار 2020 لمترو دبي مع شركة ألستوم، ومشروع مركز التحكم الموحد مع شركة تاليس، وتعيين شركة كيوليس مشغلاً لمترو وترام دبي، وتقدر قيمة هذه المشاريع بأكثر من 9.5 مليارات درهم، وهو ما يترجم بوضوح مستوى التعاون الإيجابي الفرنسي الإماراتي، ونتطلع إلى مواصلة هذه العلاقة وتوسيع نطاقها.

دبي الوجهة المميزة

وقال سعادة نيكولاس نيمتشينوف سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة: أصبحت قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية جزءاً محورياً في التعاون الفرنسي الإماراتي، فالخبرة الفرنسية لا يمكن إنكارها في مجال التنقل وتبقى دبي وجهة مميزة لشركاتنا التي تقدم حلولاً أكثر ابتكاراً واستدامة بفضل الرؤية المشتركة لتحقيق أهداف مؤتمر الأطراف وجعل مدننا أكثر رشاقة.

من جانبه أشاد السيد جيفروي بونتيل، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي -الفرنسي بنجاح تنظيم الدورة الخامسة من قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية، التي سلطت الضوء على الشراكة القوية بين مؤسساتنا بما يعود بالنفع الكبير على مجتمع الأعمال لدى الطرفين.

وقال: الشركات الفرنسية مشهورة عالمياً بخبرتها في مجال التنقل وحلول المدن الذكية، وهو ما يضفي مزيداً من الأهمية على جلستنا العامة وورش العمل خلال القمة التي تستضيف في هذه الدورة وفد مدينة نيس الفرنسية، المشهود لها بالريادة في التقنيات المتقدمة وحلول النقل المستدام، كما شهدت القمة التوقيع على تمديد مذكرة التفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات لمدة ثلاث سنوات أخرى.

استدامة المجتمعات

وأكد السيد عبد الجبار بن سالم، نائب الرئيس الأول لوحدة أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في هيئة النقل الفرنسية RATP Dev، التزام وحدة الأعمال (RATP Dev) بالمساهمة المباشرة في جعل المدن أكثر استدامة للمجتمعات، تتشارك فيها بجميع أنماط التنقل بشكل متساوٍ على نحو يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، والشمولية والتفاعلية والارتباط بالبيئة المحلية، وذلك بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر التشغيل الكهربائي للحافلات والمترو، أو من خلال التشارك في التوظيف والمعرفة مع المجتمعات المحلية.

مذكرة تفاهم

وشهد معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، وسعادة نيوكولاس نيمتشينوف، سفير الجمهورية الفرنسية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومجلس الأعمال الفرنسي "سي سي آي فرنسا - الإمارات"، لدعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة وتفعيل وإرساء أسس التعاون المشترك، وتكامل الجهود وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقع المذكرة عن الهيئة منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة، والسيد جيوفروى مارى بنيتيل رئيس مجلس الأعمال الفرنسي.

موضوعات مهمة

وناقشت الدورة الحالية لـ "قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية"، عدداً من المواضيع، تتعلق بالحلول المبتكرة المستقبلية للتنقل المستدام، وأفضل الممارسات العالمية في النقل والتنقل الذكي، والبنية التحتية، والبيانات الضخمة، والتنقل من أجل مستقبل أكثر استدامة.

فرص متنوعة

تعد قمة تنمية الأعمال الإماراتية الفرنسية نموذجاً يُحتذى في استمرارية التعاون بين القطاعين العام والخاص، من حيث مساهمتها في إتاحة فرص متنوعة للاستفادة من التقنيات الذكية وأفضل الممارسات في تعزيز ودعم خدمات النقل والتخطيط للمستقبل، وهو ما يتوافق مع رؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، ورسالتها في توفير تنقل آمن عبر تطوير منظومة الخدمات والارتقاء بخدمة المتعاملين للمستوى العالمي.

علاقات متميزة

ترتبط هيئة الطرق والمواصلات بعلاقات متميزة مع قطاع الأعمال الفرنسي، حيث يبلغ عدد الشركات الفرنسية المؤهلة لدى الهيئة 19 شركة، كما تمتلك الهيئة تجارب وممارسات قوية في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطرق وأنظمة النقل المختلفة، والبيانات الضخمة، في إطار الخبرات الفرنسية المتميزة في مجال التنقل بسمعتها العالمية.