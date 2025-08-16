«صيف بلا حوادث» في الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفَّذت شرطة أبوظبي مبادرة توعية ميدانية بعنوان «رحلة آمنة.. صيف آمن»، ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، حول أهمية فحص إطارات المركبات، وذلك على شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في طريف بمنطقة الظفرة، وشملت المبادرة تعريف السائقين ومستخدمي الطريق بمخاطر قيادة المركبة بإطارات قديمة أو منتهية الصلاحية.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ مبادرات توعوية للجمهور بمختلف الموضوعات، حرصاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق، وأوضح العقيد سيف محمد سيف نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، أن الفرق الميدانية قامت بتوزيع كتيبات توعية وهدايا للسائقين تشجيعاً لهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير.