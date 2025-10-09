بلدية دبي تطلق مبادرة "مفتش المدينة"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت بلدية دبي عن مبادرة "مفتش المدينة"، لإعداد وتأهيل مفتشين شاملين للرقابة على مختلف مجالات العمل البلدي، والتي تهدف إلى بناء منظومة تفتيش شاملة ومتكاملة على مستوى المدينة، ورفع نسب الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات المعتمدة، وتوحيد رؤى التفتيش على أساس من التعاون والتكامل، بما يعزز من مستوى جودة الخدمات المُقدمة ويرفع سعادة المتعاملين والمجتمع.

وضمن المرحلة الأولى من المبادرة، أهّلت بلدية دبي 63 مفتشا مواطنا من كوادرها، في 14 مجالاً فنياً تشمل مختلف الأنشطة التابعة للمهام التفتيشية الخاصة ببلدية دبي، ليكون مفتش مدينة شامل، وذلك بما يسهم في توحيد عملية التفتيش واستثمار وقت المفتشين، وتعزيز كفاءة نظام الرقابة والتفتيش، بما يعزز من ريادة دبي في توفير أفضل بيئة معيشية تتمتع بمستويات متقدمة من جودة الحياة، والصحة، والسلامة، والأمان. وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن نظام العمليات الرقابية والتفتيشية لها دور حيوي ومؤثر في دعم التخطيط المؤسسي السليم وتطوير الخدمات، وقياس مدى الالتزام بتطبيق معايير ومقاييس الجودة المعتمدة، التي تُساعد في ضمان توفير أفضل جودة حياة لسكان الإمارة، وتعزيز القطاعات الحيوية التي تتولى بلدية دبي مسؤولية الإشراف عليها.

وقال: مفتش المدينة سيُمثل عين بلدية دبي الرقابية وخط الدفاع الميداني الاستباقي الأول لها، وهو جزء أساسي مُساهم في تحقيق رؤيتنا "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، وعامل معزز لتفعيل الاستباقية من أجل درء كافة المخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه أي فرد من سكان وزوار إمارة دبي، ومساهم رئيس في رفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن خدمات المدينة.

وأطلقت بلدية دبي الدبلوم المهني "مفتش المدينة" لتأهيل وإعداد كوادر تفتيش ورقابة ذات كفاءة عالية ومعتمدة، لتغطي مجالات ومسارات متكاملة متعلقة بالعمل البلدي، تشمل الرقابة على قطاعات الصحة، والسلامة، وسلامة الغذاء، وأنشطة البناء، والنفايات والصرف الصحي والاستدامة، والرقابة على كافة المرافق العامة.وتشمل المهام الرئيسة لمفتش المدينة كل من التفتيش الدوري، والتفتيش الظاهري، والتفتيش المبني على بلاغات أو شكاوى، بما يقلل من الازدواجية وتكرار الزيارات للمنشأة الواحدة، ويسهم في إجراء العملية التفتيشية والرقابية بأسلوب سلس.

كما تضم ممكنات تطبيق مبادرة مفتش المدينة؛ تحديد نطاق التفتيش المستهدف، وتوفير غطاء قانوني وتشريعي لمنح صفة الضبطية القضائية، وإنشاء دليل التفتيش والقائمة التفقدية وفقًا للمخاطر، ورسم عملية التفتيش الشامل وتحديد الأدوار والمسؤوليات، واستحداث وصف مهام وظيفي متخصص للمفتش الشامل، والتدريب والتوعية، ورفد العملية التفتيشية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.