فتح باب التقديم لبرنامج «الإمارات لمحاكاة الفضاء»

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء، أحد أبرز البرامج البحثية الرائدة الهادفة إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على خوض تجارب مشابهة لرحلات الفضاء طويلة الأمد، والمساهمة في تطوير الدراسات المستقبلية الخاصة باستكشاف القمر والمريخ.

ويأتي البرنامج ضمن جهود دولة الإمارات في دعم البحث العلمي الفضائي وتعزيز مكانتها الريادية في مجال استكشاف الفضاء العميق، من خلال إشراك إماراتيين في دراسات علمية ونفسية وطبية تحاكي ظروف العزلة والبيئة المغلقة التي يعيشها رواد الفضاء خلال مهماتهم في المدار أو على الكواكب الأخرى.وأوضح المركز أن هذه الدراسات تلعب دوراً أساسياً في تطوير استراتيجيات استكشاف الفضاء، بما في ذلك مهام القمر والمريخ، حيث تسهم النتائج في تعزيز فهم العلماء لكيفية تعامل الإنسان مع تحديات العزلة، والضغط النفسي، والبيئة المحدودة الموارد، كما تساعد على تطوير بروتوكولات وقائية لضمان صحة وسلامة الطواقم البشرية خلال المهام الفضائية المستقبلية. وأشار المركز إلى أن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء يُعد فرصة فريدة للشباب الإماراتي للمشاركة في تجربة بحثية متكاملة، تتيح للمشاركين تقييم قدرتهم على التكيّف مع بيئة مشابهة لتلك التي في الفضاء، من خلال قضاء فترات محددة في مرافق عزل متخصّصة تخضع لمراقبة علمية دقيقة، حيث يشرف على البرنامج فريق من الخبراء والباحثين في علم النفس والطب والفيزيولوجيا والعلوم الفضائية، حيث تُجرى الدراسات بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية في إطار شراكات علمية، تسعى إلى دعم الأبحاث التطبيقية التي تخدم المهام المستقبلية لدولة الإمارات في الفضاء العميق. ويهدف البرنامج إلى رفع جاهزية الكوادر الوطنية للمشاركة في مشاريع الاستكشاف المستقبلية، مثل محطة البوابة القمرية والمهمات المريخية، إضافة إلى تعزيز خبرات الدولة في الأبحاث الطبية والبيئية ذات العلاقة بعلوم الفضاء. كما يسهم في تدريب الباحثين على إدارة المهمات، وتحليل البيانات، ومراجعة الاستراتيجيات التشغيلية لرحلات طويلة الأمد. ودعا مركز محمد بن راشد للفضاء، الراغبين في خوض هذه التجربة العلمية المتميزة إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني للمركز، موضحاً أنه تم تحديد عدد من الشروط المهمة، حيث يتطلب أن يكون المشاركون مواطنين إماراتيين تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عاماً، يتمتعون بصحة بدنية جيدة ويستوفون المتطلبات الطبية واللياقة البدنية، كما سيخضع المتقدمون لفحص طبي لتقييم ملاءمتهم البدنية والنفسية للدراسة، بما في ذلك تقييم نفسي لضمان استعدادهم لظروف العزلة خلال فترة الدراسة. كما يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة بكالوريوس في مجالات مثل الرعاية الصحية، والهندسة، والبرمجة والتكنولوجيا، مع تفضيل حاملي الدرجات العليا أو الخبرات المتخصّصة، وتعتبر الخبرة في مجال التدريس ميزة إضافية، كما يجب على المتطوعين الحفاظ على لياقتهم البدنية، بما في ذلك تسجيل يوميات التمرين قبل بدء الدراسة، كما تُعد إجادة اللغة الإنجليزية شرطاً ضرورياً، حيث سيتم التعامل مع جميع الوثائق والبروتوكولات باللغة الإنجليزية. وتُعد مهام محاكاة الفضاء نوعاً من المهمات الفضائية التي يتم إجراؤها على الأرض، وتحاكي ظروف الحياة التي يعيشها رواد الفضاء، خلال مهمة فعلية في الفضاء، وتوفّر هذه المهام بيئة مراقبة للباحثين لدراسة التأثيرات الفيزيائية والنفسية للسفر الفضائي طويل المدى على الإنسان، كما أن المهام حاسمة في تطوير علم الفضاء، حيث توفّر وسيلة لاختبار التقنيات والأساليب الجديدة لاستكشاف الفضاء، وتحسين فهمنا للسلوك البشري والفسيولوجيا، وتطوير استراتيجيات لتعزيز سلامة وأداء الطاقم. وينفذ البرنامج بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) وصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Fund)، في إطار دعم مشاريع البحث والتطوير الوطني، واستكمالاً لمسيرة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.