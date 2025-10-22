"الوطني الاتحادي" يواصل مناقشة موضوع حماية الأسرة

ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها بحضور ممثلي وزارة الأسرة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومن وزارة الأسرة، حصة عبد الرحمن تهلك وكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية.