بلدية أبوظبي تعزّز الوعي بمتطلبات السلامة في قطاع الإنشاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة البلديات والنقل، ممثّلة ببلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل توعوية بعنوان «متطلبات الصحة والسلامة المهنية ورفع النماذج الإلزامية في قطاع البناء والإنشاء»، بهدف رفع مستوى التزام شركات البناء والإنشاء بالتشريعات والمعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي.

وركّزت الورشة على رفع مستوى الوعي بمتطلبات قانون ADOSH SF الذي يُلزم أصحاب العمل بتطبيق نظام شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHMS)، ويهدف إلى إدارة المخاطر بشكل استباقي، وضمان سلامة بيئة العمل، وحماية العاملين في المواقع الإنشائية والمقاولين والجمهور من أية أخطار متوقعة.

وأوضحت الورشة أن تطبيق نظام (OSHMS) يتطلب من الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء توفير التدريب والموارد الكافية للعاملين فيها، إلى جانب تعزيز التحسين المستمر لما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وبما يضمن استدامة المشاريع الإنشائية وجودة مخرجاتها، ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

وتضمّنت الورشة محاضرات ونقاشات تفاعلية ركّزت على تعريف المشاركين بآليات تقديم التقارير الإلزامية (E، E4، F) بشكل دقيق وسليم، وفق الإجراءات المعتمدة، إلى جانب استعراض أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها البعض أثناء رفع النماذج الإلزامية، وسبل تصحيحها وتفاديها.

كما تم خلال الورشة استعراض أمثلة عملية توضح أهمية الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنة، لتفادي الحوادث والإصابات في مواقع العمل.