«شاعر المليون» يواصل منافساته على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

شهد مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، مساء «الثلاثاء»، منافسات الحلقة المباشرة الخامسة من الموسم الثاني عشر لبرنامج «شاعر المليون»، الذي يُعَد المنصة الأكبر للشعر النبطي في العالم العربي، وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، ضمن جهودها الرامية إلى الحفاظ على الموروث الشعري، وتعزيز حضوره في الوجدان العربي. حضر الحلقة التي بُثَّت مباشرة عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، والمديرون التنفيذيون للقطاعات في «الهيئة»، إلى جانب عضوي اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي وبدر صفوق، وجمهور غفير من الشعراء والإعلاميين ومحبي الشعر النبطي.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، تأهُّل الشاعرين مصعب بن علي الفطيسي من سلطنة عُمان، وموسى محمد بطي القبيسي من الإمارات إلى المرحلة التالية بنتيجة 48 درجة من 50 لكل منهما.

وفي بقية النتائج حصل فارس عايض العتيبي من الكويت على 47 درجة، وعبدالله محمد العجمي من الكويت على 46 درجة، وفيصل الزبيني العنزي من السعودية على 45 درجة، وناصر بن شنان من السعودية على 41 درجة، في انتظار تأهل أحدهم إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «شاعر المليون».

وأُعلِن في بداية الحلقة التي قدّمها الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، تأهُّل الشاعر عيد فهيد الشمري من السعودية إلى مرحلة الـ 24 بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، بحصوله على 96 درجة من 100، هي مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور.

وشهدت الحلقة منافسات قوية بين الشعراء، وفي تقييمهم لهذه الحلقة وما سبقها من حلقات برنامج «شاعر المليون»، تحدث أعضاء لجنة التحكيم عن انطباعاتهم، فأعرب الدكتور غسان الحسن عن ارتياحه لسلامة اختيارات اللجنة لنخبة الشعراء الذين وصلوا إلى مسرح شاطئ الراحة، ورأى حمد السعيد أن ملامح المرحلة الثانية لهذا الموسم بدأت تتضح، مؤكداً أن الإبداع كان سمة الذين تأهَّلوا والذين غادروا على حد سواء، فيما أسدى الدكتور سلطان العميمي نصائحه للمتسابقين المتأهّلين للمرحلة الثانية، بضرورة المحافظة على مستوى أدائهم الشعري، منوهاً في ذلك بأهمية الأخذ بملاحظات اللجنة.

وضِمْن اهتمام برنامج «شاعر المليون» بتسليط الضوء على نجوم الشعر في الوطن العربي، حاور الشاعر فيصل العدواني خلال الأمسية نجم «شاعر المليون» في الموسم الخامس الشاعر فيصل الفارسي الذي امتدح البرنامج، مشيراً إلى أهميته في صقل مواهب الشعراء والمتابعين الذين يجدون ثراء جمّاً في ملاحظات لجنة التحكيم حيال القصائد المشاركة في حلقات مواسمه.

وقدم الفارسي قصيدتين، مزج في إحداهما بين النبطي والفصيح، ونالت القصيدتان تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي ملأ مدرجات المسرح.