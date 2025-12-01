محمد بن راشد: مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج حاضرة في الذاكرة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج محطة راسخة في الذاكرة الإماراتية، شاهدةً على صفاء النوايا وصلابة العزيمة بأن الاتحاد هو قدر هذه الأرض.في رحابها تجددت لقاءات الأخوّة بين المغفور لهما، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حيث ازدهرت الرؤية المشتركة لتحقيق آمال شعبنا في الوحدة وبناء وطن واحد متماسك. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

وقال سموه :" مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج.. حاضرةٌ في الذاكرة الإماراتية، تشهد على صدق النوايا ورسوخ العزيمة بأن الاتحاد هو قَدَرُ هذه الأرض.. هناك تجددت لقاءات الأُخوّة بين المغفور لهما، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لتحقيق آمال شعبنا في الوحدة.. زايد وراشد وإخوانهم المؤسسون جمعهم طموح واحد وحلم واحد، وانبثقت من تلك الرؤية المشتركة مسيرة انطلقت من رمال الصحراء لتعانق بطموحاتها رحابة الفضاء.. والقادم أفضل لشعبنا ودولتنا بإذن الله".

