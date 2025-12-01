عيد الاتحاد الـ 54: الإمارات.. إنجازات محلية وحضور دولي مؤثر

ابوظبي - سيف اليزيد - تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، مواصلة ترسيخ مكانتها كدولةً رائدة في مختلف المجالات، ومحققةً سلسلة واسعة من الإنجازات السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.

وواصلت الإمارات سياستها الخارجية الفاعلة ودورها المحوري في استقرار العالم، حيث شهد العام 2025 نشاطاً مكثفاً للدبلوماسية الإماراتية في الساحة الدولية لوقف الحرب على غزة، وإدانة الحرب الأهلية في السودان والسعي لوقفها عبر دعم عملية سياسية بقيادة المدنيين، كما تدخلت لخفض التوتر بين الهند وباكستان، ولإيقاف التصعيد بين إسرائيل وإيران، وساهمت في تشكيل رأي عالمي رافض للاعتداء الإسرائيلي على قطر.

وكانت الإمارات منصة للحوار بين أرمينيا وأذربيجان، واستمرت وساطتها بين روسيا وأوكرانيا عبر 17 جولة تم خلالها تبادل 4641 أسيراً.

وشكلت الإمارات محطة رئيسية لعدد كبير من القادة العالميين الذين زاروا الدولة، وبالتوازي سجلت الإمارات حضورا بارزا في أبرز القمم الدولية مثل "جي20" و"بريكس 2025" و"كوب 30".

وواصل الاقتصاد الإماراتي تقدمه ليصبح من الأسرع نمواً عالمياً، مع توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو بنسبة 4.8%، كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 1.7 تريليون درهم بنمو 24.5%، في حين أقرت الدولة أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها لعام 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031.

وتجاوزت الأصول المصرفية 5.199 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وبالتوازي ارتفع الائتمان إلى 2.478 تريليون درهم، فيما أطلقت الدولة برنامج "الإمارات مركز عالمي للتجارة" لجذب 1000 شركة دولية.

وارتفعت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 257.3 مليار درهم بنسبة 13%، واستقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16.1 مليون نزيل خلال النصف الأول من عام 2025، كما تم تسجيل إنجاز تاريخي بفوز شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وفي السياق ذاته، شهد العام إطلاق مشاريع كبرى مثل "الطي هيلز" في الشارقة و"ديزني أبوظبي" و"ثيرم دبي"، إلى جانب مبادرات ثقافية بارزة مثل افتتاح "تيم لاب أبوظبي" ومتحف التاريخ الطبيعي ومتحف دبي للفنون.

وتابعت الإمارات مسار تحديث المنظومة التشريعية بإصدار مراسيم وقوانين جديدة، منها إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني وقانون أحوال شخصية جديد، إضافة إلى إقرار منظومة تشريعية ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وشهد العام 2025 إطلاق إستراتيجيات بعيدة المدى في مجالات الأمن السيبراني، واستقطاب المواهب، وتصفير البيروقراطية، ومنظومة التطوع، والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.

وكرست الإمارات ريادتها العالمية في المجال الإنساني، وحافظت على موقعها بين أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية بقيمة 1.46 مليار دولار، وقدمت لغزة منذ اندلاع الأزمة وحتى نوفمبر الماضي مساعدات بأكثر من 9.4 مليار درهم شملت نقل أكثر من 100 ألف طن إمدادات وإجلاء 3000 مصاب، كما قدمت 3 مليارات درهم للسودان خلال عامين، واستمرت بدعم الاستقرار في اليمن، ومدت يد العون إلى عشرات الدول المتضررة من الأزمات.

وارتقت الإمارات إلى مراكز متقدمة في التنافسية العالمية، وجاءت ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وتصدرت العالم للعام الرابع في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM، وحلت في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025.

وتصدرت الإمارات جهود حماية البيئة عبر مشاريع رائدة مثل رحلة الاستكشاف البحري الأولى لقيعان البحر، مع توجه لتوسعة المحميات الطبيعية في أبوظبي إلى 20%، وإطلاق محطات للطاقة الشمسية ومشاريع هيدروجين ورياح داخل الدولة وخارجها عبر شركات وطنية.

وحققت الإمارات في عام 2025 ثورة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، إذ بلغت نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي 97%، وتجاوز عدد المبرمجين 450 ألفاً.

وشهد 2025 تدشين مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي بسعة 5 جيجاوات، وتوقيع إطار تعاون إماراتي - فرنسي، وإطلاق مركز تميز عالمي للأمن السيبراني بالتعاون مع "غوغل"، إضافة إلى مبادرة عالمية بقيمة مليار دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في أفريقيا.

وتوالت مشروعات البنية تحتية والتنمية الحضرية، مثل مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وخطة طرق وطنية بـ170 مليار درهم، ومشاريع ضخمة في النقل والمياه والطاقة، إضافة إلى توسعات إسكانية كبرى في مختلف المناطق.