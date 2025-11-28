محمد بن حمدان بن زايد يزور مديرية شرطة العين ويطَّلع على سير العمل

ابوظبي - سيف اليزيد - زار معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، مديرية شرطة العين، التابعة لقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكان في استقباله معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومديرو القطاعات في شرطة أبوظبي، وبحضور مديري الدوائر والجهات الحكومية في منطقة العين.

وعقد معاليه اجتماعه الأول مع مديري القطاعات في شرطة أبوظبي، ناقش فيه الخطط الأمنية وسير العمل وسُبل مكافحة الجريمة وأمن الطرق، وعقبه اجتماع مع مديري الدوائر تمحوّر حول مدى جاهزية منطقة العين للأحوال الجوية.

وتفقَّد معاليه، خلال الزيارة، مركز القيادة والتحكم، وتعرَّف على أنظمته وتقنياته الحديثة للاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة، وأثنى معاليه على جهود شرطة أبوظبي ودورها في تعزيز الأمن والأمان، وتقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع.

وفي نهاية الزيارة، سجَّل معاليه كلمة في سجل الزوّار.