بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

ابوظبي - سيف اليزيد - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ترأستُ اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، حيث تم استعراض أداء الجهاز خلال الربع الثالث ومتابعة المستجدات الرئيسية في الأسواق العالمية. ومع متابعة أعمال المجلس، نشير إلى دور الذكاء الاصطناعي عبر المراقب الذكي لمجلس الإدارة، مما يُعزّز انسيابية النقاش ويوفر معطيات داعمة تسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات».