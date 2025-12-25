اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: أطيب التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة: أطيب التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم. وتمنى سموه أن يعم السلام والأمن ربوع العالم أجمع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في منشور على حساب سموه على منصة "إكس": "أطيب التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم، مع خالص الأمنيات بأن يعم السلام والأمن ربوع العالم أجمع وأن تنعم البشرية بمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً".

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا