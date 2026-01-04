حمدان بن زايد: محمد بن راشد قاد مسيرة استثنائية صنعت الفارق

اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" رئاسة الحكومة الاتحادية.
وكتب سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "نحتفي بعشرين عاماً من الحكمة والإنجاز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قاد مسيرة استثنائية صنعت الفارق، ورسّخت نموذجاً حكومياً قائماً على الابتكار، والكفاءة، وخدمة الإنسان. حفظ الله بو راشد ، ودام عطاؤه لتواصل مسيرتها بثقة واقتدار".

— حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed)
