لطيفة بنت محمد تكرّم المخرج زبير الجلاصي عن فيلمه «ليلي»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

كرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، المخرج زبير الجلاصي من تونس، بجائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي الأكبر عالمياً وقيمتها مليون دولار أميركي، والتي تنظمها قمة المليار متابع أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، بالتعاون مع Google Gemini، وذلك عن فيلمه «ليلي».

جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى. وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن تكريم المبدعين وتحفيز الإبداع في مختلف مجالات صناعة المحتوى يعكس التزام دولة الإمارات بدعم المواهب التي تسهم في صياغة مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، وأشارت سموها إلى أن جائزة الأفلام المولَّدة بالذكاء الاصطناعي الأكبر عالمياً تساعد على تنمية صناعة المحتوى الرقمي وتطويرها والارتقاء بها، وتشجع الشباب على الابتكار من خلال تقديم أعمال تتجاوز الحدود التقليدية في هذا المجال، وتُبرز قدرة التكنولوجيا على تمكين الإبداع الإنساني.

وقالت: «تمثل صناعة المحتوى الهادف أداة فاعلة في ترسيخ القيم الإيجابية وبناء الوعي المجتمعي، وتحفيز التفكير الخلاق، ونفخر باحتضان دبي ودعمها للمبادرات الرائدة التي تتيح لصناع المحتوى التعبير عن وجهات نظرهم وتحويل أفكارهم إلى رسائل مؤثرة تسهم في خدمة الإنسانية وتعزيز أثر المعرفة في المجتمعات، وترفع مستوى جودة حياة الأفراد والمجتمعات». ولفتت سموها إلى أن قمة المليار متابع أصبحت منصة عالمية تحتضن الابتكار وتحتفي بالطاقات الشابة التي تصنع الفارق في عالم الإعلام الجديد، ومؤكدة أن الإمارات بفضل نهج قيادتها الرشيدة ورؤاها الطموحة ستواصل الاستثمار في بناء بيئة متقدمة تدعم أصحاب المواهب وتوفر لهم ما يحتاجون إليه من أدوات تعزز حضورهم العالمي. وهنأت سموها الفائز بالجائزة، مشيدة بعمله الذي يجسد توازناً ملهماً بين التقنية والرؤية الفنية، ويعكس روح الجيل الجديد الذي يقود مستقبل صناعة المحتوى.

مشاركة عالمية واسعة

كانت جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي قد شهدت مشاركة أكثر من 30 ألف مبدع من 116 دولة، ما يعكس حجم التفاعل العالمي الكبير مع هذه الجائزة الرائدة، التي هدفت إلى دعم وتشجيع إنتاج أفلام ذات محتوى هادف باستخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي، بما فيها Google Gemini.

وفيلم «ليلي» الفائز بجائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي وقيمتها مليون دولار، للمخرج زبير الجلاصي، من تونس، يتحدث عن مدينة غارقة بالمطر، تطارد دمية مرتبطة بضحية حادث دهس، أمين أرشيف مثقل بالذنب، ما يدفعه إلى الاعتراف والسعي للخلاص، مؤكداً أن حتى الأشياء الصامتة تحمل الحقيقة والبعد الأخلاقي.

ويعتبر الفيلم نموذجاً ملهماً في سينما الذكاء الاصطناعي، حيث استطاع المخرج تطويع الأدوات الرقمية لخدمة الدراما التي تحمل رسالة وقيمة أخلاقية، ويرتكز الفيلم على ثنائية «الذنب والخلاص»، حيث يتحول «أمين الأرشيف» من مجرد حافظ للوثائق الصامتة إلى سجين لذاكرته الخاصة.

كما يعمل الفيلم على أنسنة الصمت، وطرح فكرة جريئة، وهي أن الأشياء الصامتة (الدمية، المطر، الأرشيف) تمتلك ذاكرة أخلاقية. الدمية هنا ليست مجرد جماد، بل هي «الشاهد العياني» الذي يطارد أمين الأرشيف، مما يعزز مفهوم أن الحقيقة لا تموت بالتقادم، ويجعل الاعتراف هو «طوق النجاة» الوحيد.

ونجح المخرج باستخدام الذكاء الاصطناعي ببراعة في محاكاة تعبيرات وجه أمين الأرشيف، حيث تم دمج ملامح الضغوط النفسية والندم بأسلوب يتجاوز مجرد التحريك الرقمي إلى الأداء التمثيلي المولد.

كما نجح المخرج في دمج الموسيقى التصويرية الموحية مع أصوات المطر والورق مما عمل على خلق تجربة غامرة تجعل المشاهد يشعر أكثر بثقل الذنب الذي يحمله البطل.