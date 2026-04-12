وزارة الدفاع تُطلق "تقييم الكفاءات القيادية" لتطوير منظومة تدريب تراعي أعلى مستويات الجاهزية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع عن إطلاق "تقييم الكفاءات القيادية" الموجه لطلبة الثانوية العامة من المواطنين الذكور للعام الدراسي الحالي 2025 – 2026 وذلك في إطار جهودها لتطوير منظومة تدريبية متخصصة تلبي أعلى معايير الجاهزية الوطنية.

ويهدف هذا التقييم إلى إعداد جيل جديد من القادة والكفاءات الوطنية المتخصصة القادرة على الإسهام في حماية مستقبل الوطن وضمان استدامة أمنه.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذا التقييم يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث ستنطلق المرحلة التجريبية خلال الفترة من 13 إلى 14 أبريل، وتليها المرحلة الرسمية من 15 إلى 18 أبريل.

يأتي إطلاق التقييم انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في قدرات الشباب المواطنين، من خلال توجيههم إلى مسار متكامل يركز على تطوير السمات الشخصية، والمهارات القيادية والمعرفية والتفكير التحليلي واتخاذ القرار الاستراتيجي، وتعزيز جاهزيتهم للإسهام في المنظومة العسكرية والأمن الوطني.

رؤية استشرافية

وأكدت وزارة الدفاع أن التقييم يمثّل امتداداً لرؤية الدولة في إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمساهمة في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

وأشارت إلى أن اختيار حماة الوطن لا يتم بعشوائية، بل يتم عبر منظومة قائمة على الالتزام والانضباط مما يجعل هذه المبادرة استثماراً استراتيجياً في الجاهزية الوطنية، والتماسك المجتمعي، والقوة العسكرية.

تعزيز المسؤولية الوطنية

أكدت وزارة الدفاع أن التقييم يأتي في إطار تأهيل الشباب لخدمة الوطن، من خلال تطوير منظومة التدريب، بما يعزز جاهزية أبناء الوطن ويسهم في دعم مسيرة التنمية واستدامة تفوق الدولة.

تقييمات نوعية

يُمثل التقييم مساراً لتطوير الخبرات والكفاءات الشابة ليكونوا حماة لأمن الوطن واستقراره، حيث يستهدف أولئك الذين يسعون إلى خوض التحديات وتجاوز حدودهم، ويرون أنفسهم حماةً مستقبليين للوطن، ليس فقط كقادة، بل كحماة.

آلية التنفيذ

وأكدت وزارة الدفاع أنه سيتم إرسال رسائل نصية لطلبة الثانوية العامة لبدء التقييم عن بعد من منازلهم باستخدام أجهزتهم الشخصية، داعية الجميع إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل ومتطلبات التقديم وفق المعايير المعتمدة.