طالع الأبراج: يوم المرأة العالمى.. 5 أبراج نسائية بتحب إخواتها زى بطلات مسلسل إخواتي

القاهرة - سامية سيد - مسلسل إخواتى أحد المسلسلات الدرامية الرمضانية، وتدور أحداثه حول 4 شقيقات يتعرضن للعديد من المشاكل ولكن يساندن بعضهن البعض وميزة الترابط القوى والحب المتبادل، من الصفات المتأصلة فى العديد من بيوتنا المصرية، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نستعرض أبراج نسائية تتسم بالترابط الأخوى مع أشقائها، وفقًا لما نشره موقع "timesofindia".



الاخوات

يوم المرأة العالمي.. أبراج نسائية تكون علاقات قوية مع أشقائها برج السرطان

امرأة برج السرطان تهتم بعائلتها، فهى شديدة العاطفة والإرتباط بعائلتها، وخاصة أشقائها. وتسعى لحماية أشقائها من أي خطر، وتشعر بمسؤولية كبيرة تجاههم، حتى بعد أن يكبروا.

برج الثور

امرأة برج الثور معروفة بإخلاصها، ومستعدة لفعل أي شيء من أجل سعادة إخواتها. على الرغم أنها لا تعبر عن مشاعرها بالكلام كثيرًا، لكنها دائمًا موجودة لمساعدتهم في أى لحظة، سواء بالدعم المادي أو العاطفي.

برج الأسد

تتميز امرأة برج الأسد بشخصيتها القيادية القوية، وتعتبر نفسها مسئولة عن حماية إخوتها وإرشادهم في الحياة. ولا تتردد في الوقوف بجانبهم في الأوقات الصعبة، وتفتخر دائمًا بإنجازاتهم كأنها هى من حققتها.

برج الجدي

امرأة برج الجدى تشعر دائمًا بأنها مسئولة عن عائلتها، دائماً توجه إخوتها للطريق الصحيح. تبدو جادة وصارمة في بعض الأحيان، لكنها تفعل ذلك من منطلق الحب والخوف عليهم.

برج الحوت

امرأة برج الحوت عاطفية وحساسة، وتعتبر إخوتها أقرب الأشخاص إلى قلبها. وتحب مشاركتهم كل لحظات حياتهم، وتشعر بسعادتهم وحزنهم كأنها هى من تمر به. يمكن الاعتماد عليها في تقديم النصائح والدعم العاطفي في كل الأوقات.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".