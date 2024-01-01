انت الان تتابع خبر الأربعاء المقبل.. إيران ترسل المعتمرين الى السعودية لأول مرة منذ 8 سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رضا ناخجواني، الرئيس التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية ، إنه سيتم إرسال الحجاج إلى المملكة العربية السعودية من عشرة مطارات، وهيمطارات مشهد وشيراز وأصفهان وتبريز وساري ويزد وبندر عباس والأهواز وكرمان وزاهدان ومطار الإمام الخميني الدولي ستكون في خدمة الحجاج هذا العام بعد توقف دام 8 سنوات فيما يخص حجاج العمرة.وقال كذلك إن إرسال الحجاج سيبدأ في 3 يناير، بمناسبة ذكرى ميلاد حضرة فاطمة الزهراء (ع)، ابنة النبي محمد (ص).

وفي مارس 2023، اتفقت إيران والمملكة العربية السعودية بموجب اتفاق بوساطة صينية على استعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في عام 2016 بسبب مجموعة من القضايا.

أعادت إيران فتح سفارتها رسميًا في الرياض في يونيو/حزيران، تلتها إعادة فتح المملكة العربية السعودية سفارتها في طهران.