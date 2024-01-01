النشرة: الجيش الاسرائيلي رفع منطاداً تجسسياً فوق تلة الغضاين في خراج الضهيرة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الجيش الاسرائيلي رفع منطاداً تجسسياً فوق تلة الغضاين في خراج الضهيرة قبالة موقع للجيش اللبناني في جنوب لبنان".

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