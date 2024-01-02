نفى ‏مصدر في جماعة أنصار الله للجزيرة "وقوع أي اشتباكات مع سفينة حربية اميركية في البحر الأحمر". وكانت تحدثت معلومات عن اشتباكات مع البحرية الاميركية في البحر الاحمر.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في جماعة أنصار الله للجزيرة: ننفي وقوع أي اشتباكات مع سفينة حربية اميركية في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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