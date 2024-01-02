شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يشيد بجهود مصر فى الدفاع عن القضايا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية للدفاع عن قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وجدد العسومي، خلال لقائه مع مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفيرة دينا الصيحي والوفد المرافق لها، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، التأكيد على دعم موقف مصر في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

واطلع "العسومي"، السفيرة الصيحي على خطة التحرك البرلمانية التي أعدها البرلمان العربي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على قطاع غزة وتوثيق جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

وأكدت السفيرة الصيحي أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، في ظل استراتيجيته الخاصة بتعزيز الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية.

وأعربت عن ترحيبها بتعزيز التعاون مع البرلمان العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية خاصة في ظل الدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية على كافة الأصعدة والمستويات.