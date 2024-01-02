وزير النقل الياباني: خمسة قتلى جراء اصطدام الطائرتين في مطار هانيدا في طوكيو

أعلن وزير النقل الياباني تيتسيو سايتو، عن "مقتل خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني بعد حادث تصادم مع طائرة تابعة لشركة الخطوط اليابانية في مطار هانيدا في طوكيو".

وكانت قد اشتعلت النيران في طائرة ركاب في مطار طوكيو، وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تسير على المدرج وتوقفت، وبجانبها فرق متخصصة للتعامل مع الحادثة.

واندلعت النيران في الطائرة التي توقفت أخيرا في أرض المطار الياباني، وانتشرت أيضا صور لها وبجانبها سيارات فرق التدخل وهي تتعامل مع الحادثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الحريق اندلع مع لحظات هبوط الطائرة على المدرجات. وظهر اللهب على أحد أجنحة الطائرة التي تدلى أحد محركاتها على الأرض".

ومنذ ظهر أمس الاثنين تشهد اليابان كوارث طبيعية بالغة الضرر وكانت الزلازل المتعاقبة في فترات زمنية متقاربة قد تسببت في وفيات وإصابات كثيرة، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي دمرت بيوتا ومباني بأكملها.