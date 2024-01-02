قوى الأمن: توقيف سوري سرق محفظة مواطن في ميفوق واستولى على ما تحتويه من أموال

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2023-12-21، ادّعى أمام مخفر ​لحفد​ في وحدة الدّرك الإقليمي، المواطن ج. ق. (من مواليد عام 1968) ضدّ مجهول، بفقدان محفظته وتحتوي على مبلغ ألف وخمسمائة دولار أميركي؛ وذلك أثناء عمله في بلدة ​ميفوق​- جبيل".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجةً للتّحرّيات والمتابعة، ومن خلال التّحقيقات، اشتبه عناصر المخفر بأحد العمّال، ويُدعى: "م. س." (مواليد عام 2000، سوري)"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بسرقة المحفظة، والاستيلاء على المبلغ الّذي بداخلها، ومن ثمّ قام برميها".

وذكرت الشّعبة أنّه "تمّ ضبط المبلغ المسروق في داخل حذاء (م. س.)، وأُعيد المبلغ إلى المدّعي، وأودع الموقوف ​القضاء​ المختص، عملًا بإشارته".