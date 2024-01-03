انت الان تتابع خبر مفاوضات لتحديد ملامح الحكومات وحديث عن عدم تجديد الثقة للمحافظين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - برز مؤخرا في المشهد السياسي لغط حول مصير المحافظين الذين حققوا فوزا في محافظاتهم وما اذا سيحصلون على ولاية ثانية ام لا، لكن كواليس السياسة تتحدث عن وجود رغبة بعدم تجديد الثقة لهم من قبل الاطار التنسيقي .



عادة ما يتحدث الاطار عن نقل تجربة حكومة السوداني الى الحكومات المحلية، بالمقابل تتفق الاوساط السياسية مع ضرورة التنسيق مع المحافظين، كما ان عدم تجديد الثقة للفائزين سيضع الاطار في حرج امام الجماهير .