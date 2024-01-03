شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": داعمون لتوجهات الدولة في الذكاء الاصطناعي لجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن هناك خطوات جادة تتخذها الدولة المصرية في مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بخدمات التحول الرقمي، مما يمهد الطريق أمام الولوج الي فضاء الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "بدوي" خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد لمناقشة خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أن ماقامت به حياة كريمة حقق طفرة في مجال الخدمات الرقمية، ومنها مشروعات البنية التحتية من تغيير الكابلات النحاسية إلي آلياف ضوئية، بالإضافة إلى دعم الأبحاث في الجامعات التكنولوجية، وهو ما يصب في الارتقاء بالذكاء الصناعى.

ولفت بدوي إلي أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب داعمة بشكل كبير لتوجهات الدولة في الذكاء الاصطناعي، وأن هناك طفرة كبيرة وحوافز ستقدم لجذب مزيد من الاستثمارات بما يحقق مستهدف وعوائد كبيرة علي الاقتصاد الوطني.

ونوه بدوي إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الوزير عمرو طلعت، وزير الاتصالات نفذت التوجهات الرئاسية ، والتي تهدف الي وصول مصر الي ترتيب متقدم في مجالات الذكاء الصناعي ، بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والذي بهدف الي استخدام هذه التكنولوجيا في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن القيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية.