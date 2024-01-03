شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان: هناك إنجازات كبيرة بمجال حقوق الإنسان ليست محل تسليط إعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكنها ليس مُسلط عليها الضوء إعلاميا بالقدر الذي تستحقه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، لمناقشة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وقال "رضوان" إن هناك للأسف وزارات بالحكومة ليست علي نفس الوتيرة والدفة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها وزارة الثقافة، رغم أنها معنيه بمحور كامل بالاستراتيجية.

وأشار طارق رضوان إلي أن اللجنة عقدت بالأمس لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وطالبوا بأن يجمعهم لقاء مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكان لهم عده توصليت، ومنها تأهيل الكوادر البشرية للعاملين بوزارة الداخلية.

وعلق السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، بتأكيده أنه سيتم إعداد دورة تدريبة لكافة جهات إنفاذ القانون، وذلك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية.