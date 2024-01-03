محافظ سوهاج للنواب: نشهد طفرة غير مسبوقة والمشروعات الصغيرة أولوية

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن محافظة سوهاج شهدت على مدار السنوات الأخيرة ولازالت طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، وهناك حزمة من الاستثمارات فى المحافظة التى تستهدف النهوض بها بشكل مباشر وبحال المواطنين، بداية من البنية التحتية التى أصبحت مؤهلة للمشروعات القومية والمناطق الصناعية الجارى الانتهاء منها والتوسعات الخاصة بالمناطق الصناعية أيضا.

وأوضح الفقى، أن المحافظة نفذت عددا من المشروعات التى وفرت فرص عمل للشباب، وذلك من خلال التطوير والدعم من قبل الدولة المصرية فى كافة المجالات والتجربة المصرية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت وتيرة العمل، وهذا الأمر أصبح واضحا من خلال كم المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهناك تنسيق طوال الوقت لدعم المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناية الصغر بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة اليوم، لمناقشة كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية فى محافظة سوهاج، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة سوهاج.