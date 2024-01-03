شن الطيران الحربي المعادي غارة وسط بلدة الناقورة أحدثت دويًا هائلًا ودمرت منزلًا وألحقت اضرارًا بالمنازل المحيطة، وقد هرعت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف. كما اغارت مسيرة على اطراف طيرحرفا.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة على اطراف طيرحرفا واخرى على وسط الناقورة استهدفت منزلا والحقت اضرارا بالمنازل المحيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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