أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية من احتمال انتشار الصراع في غزة إلى جبهات أخرى بعد مقتل صالح العاروري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيروت".
واوضح ميلر إنه لا يستطيع إعطاء تقييم بشأن الجهة التي نفذت الهجوم، لكنه وصف العاروري بأنه "إرهابي وحشي ويداه ملطختان بدماء المدنيين".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية بأن واشنطن لم تتلق إشعارا مسبقا بالضربة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلر أكد أن واشنطن لم تتلق إشعارا مسبقا باغتيال العاروري: أميركا لا تزال قلقة من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.