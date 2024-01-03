ميلر أكد أن واشنطن لم تتلق إشعارا مسبقا باغتيال العاروري: أميركا لا تزال قلقة من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية من احتمال انتشار الصراع في غزة إلى جبهات أخرى بعد مقتل صالح العاروري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيروت".

واوضح ميلر إنه لا يستطيع إعطاء تقييم بشأن الجهة التي نفذت الهجوم، لكنه وصف العاروري بأنه "إرهابي وحشي ويداه ملطختان بدماء المدنيين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية بأن واشنطن لم تتلق إشعارا مسبقا بالضربة.