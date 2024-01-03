الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعلنت إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية

أعلن الناطق العسكري باسم "قوات عمر القاسم" - الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ابو خالد، عن "إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية"، واوضح بانه "تمكن مقاتلونا من اسقاط طائرة استطلاع تتبع للوحدة الخاصة الصهيونية في الأطراف الشمالية لمخيم الشاطئ".

وتابع: "وفي سياق منفصل قام مقاتلونا باستدراج قوة صهيونية راجلة خلال كمين محكم أعدوه لقوات جيش الاحتلال في أطراف مخيم الشاطئ حيث جرى استدراجها وتفجير عبوة أرضية بها والاشتباك مع من تبقى من هذه الوحدة من مسافة قريبة بالأسلحة المناسبة". وأكد "وقوع العديد من القتلى والإصابات في صفوف هذه الوحدة من جيش الاحتلال".

وعرضت قوات الشهيد عمر القاسم صورا تظهر استيلاءها على الطائرة التي تم استهدافها وعددا من العتاد العسكري للقوة الصهيونية الخاصة التي تم الاشتباك معها في إطار معركة طوفان الأقصى.

وشدد أبو خالد على "استمرار المقاومة المسلحة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل حدود قطاع غزة والتي "تتكبد خسائر فادحة ولا يعلنون عنها بشكل كامل". وختم: "وحدة بنادق المقاومة بالميدان هي التي ستفشل مخطط جيش الاحتلال والنصر سيكون حليف مقاومتنا وشعبنا في كل مكان".