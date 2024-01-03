اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه "بناء على قرار محافظ بيروت، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بإعادة تأهيل مصافي وشبكة تصريف مياه الأمطار التي تضررت من جراء فيضان نهر بيروت على جادة إميل لحود. لذلك، سيتم تحويل السير القادم على المسلك الشرقي لجادة الرئيس إميل لحود نحو "سوق السمك"، باتجاه الطريق البحرية، ومن ثم الالتفاف يميناً باتجاه جسر الكرنتينا، ومن ثم اعتماد المسلك المؤدي من جسر الكرنتينا إلى سوق السمك. وذلك اعتباراً من الساعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس 4-1-2024 ولمدة ثلاثة أيام".
واملت من المواطنين الكرام "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظًا على السلامة العامة، ومنعا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير على المسلك الشرقي لجادة إميل لحود - سوق السمك لإعادة تأهيل مصافي تصريف مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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