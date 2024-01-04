الجيش: توقيف مواطنَين فارَّين من سجن فصيلة بعلبك وتوقيف آخر لسرقته قطعًا أثرية من مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في بعلبك

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه بتاريخ 3 / 1 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك المواطنَين الفارَّين من سجن فصيلة بعلبك (ع.ه.م.) و(ع.ح.م.) المطلوبَين لارتكابهما جرائم: السلب والسرقة بقوة السلاح، التعدي على المواطنين، تجارة المخدرات، إطلاق النار.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المواطن (م.س) لإقدامه على سرقة قطع أثرية من مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، وأعادت المسروقات إلى المطرانية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.