بوريل دان التصريحات التحريضية لبن غفير وسموتريتش: التهجير القسري محظور تمامًا

أعرب منسّق السّياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن إدانته بشدّة "التّصريحات التّحريضيّة وغير المسؤولة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الّتي تسيء إلى الفلسطينيّين في غزة وتدعو إلى هجرتهم".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "التّهجير القسري محظور تمامًا، ويُعدّ انتهاكًا خطيرًا للقانون الدّولي الإنساني".
وكان بن غفير قد دعا الإثنين الماضي، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وإلى "تشجيع" السكان الفلسطينيّين على الهجرة، غداة دعوة مماثلة صدرت عن سموتريتش.
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