أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​، عن "تنديد السعودية ورفضها القاطع للتّصريحات المتطرّفة لوزيرَين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللّذين دعوَا لتهجير سكان ​غزة​ وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات". وشدّدت في بيان، على أنّ "السعودية تؤكّد أهميّة تضافر جهود ​المجتمع الدولي​، لتفعيل آليّات المحاسبة الدّوليّة تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشّرعيّة الدّوليّة والقانون الدّولي الإنساني".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية: نندد بتصريحات وزيرَين إسرائيليَين دعوَا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.