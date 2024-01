شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: تحديثات مهمة لمنع وقوع حوادث بمحطة زابوريجيا النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه جرى تحسين نظام الطاقة في حالات الطوارئ في محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، من أجل منع وقوع حوادث في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال إنه بناء على الإلحاح من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضع المشغلون الروس للمحطة النووية، القريبة من خط المواجهة، نظامًا يربط المحطة بخط كهرباء احتياطي يعمل تلقائيًا في حالة حدوث انقطاع للتيار في خط رئيسي.

صيانة المحطة

ورحب جروسي بهذا التطور باعتباره تطورًا مهما، لكنه أعرب عن قلقه بشأن صيانة المحطة في ظل الاحتلال الروسي.

وتحتاج المحطة، التي لا تنتج حاليًا أي كهرباء، إلى طاقة خارجية لضمان تبريد المفاعلات بشكل دائم.

وعانت المحطة بالفعل عدة انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.