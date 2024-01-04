القسام: تدمير دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 شمال خانيونس جنوبي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت كتائب القسام الذارع العسكري لحركة حماس، تدمير دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة شواظ غرب المغازي وسط قطاع غزة.

وأضافت القسام، لقد تم تدمير دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 شمال خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 25 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية في غزة.

كان جيش الاحتلال، أعلن مقتل أحد جنوده في اشتباكات بشمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني صباح أمس الأربعاء أن الجندي، ويدعى ميرون موشيه جيرش كان عضوا في وحدة النخبة في فيلق الهندسة القتالية "ياهالوم".

وأضافت أن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري ضد حركة حماس ارتفع بذلك إلى 174 جنديًا.