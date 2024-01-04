نقيب الاطباء: دور مكاتب النقابة في المناطق لا يقل اهمية عن دور النقابة الام

شدد نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش على" اهمية دور أطباء الاطراف والمناطق وخصوصياتهم العملية في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعملون فيها". واكد خلال اجتماع عقده في مكتب النقابة في زحلة، في حضور أعضاء من المجلس، اضافة الى رؤساء لجان طبية، وحشد من الأطباء:" ان دور مكاتب النقابة في المناطق لا يقل اهمية عن دور النقابة الام وهي وجدت لتسهيل امور الأطباء الموجودين في المناطق وخدمتهم. وانا هنا اليوم في مكتب زحلة للاطلاع على سير العمل وعلى حاجاته في حال كان هناك من حاجة".

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