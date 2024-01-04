حركة امل دانت تفجير كرمان: ايران ماضية في مسيرة التقدم والمنعة والإقتدار

دان مكتب السياسي لحركة أمل في بيان "الإعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة كرمان في ايران"، معتبرا انه "مجدداً في سياق متزامن بين إستمرار إرهاب الدولة المنظم لآلة القتل والإبادة الصهيونية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين المحتلة، يضرب الوجه الآخر لهذا الإرهاب ايران من خلال التفجيرين الإرهابيين اللذين إستهدفا المدنيين والآمنين في مدينة كرمان".

وتابع :" إن حركة أمل بالقدر الذي تدين فيه هذه الجريمة الارهابية النكراء، هي على نفس القدر من الثقة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادةً وشعباً وثورة ماضون في مسيرة التقدم والمنعة والإقتدار".

واضاف :"إن حركة امل اذ تتقدم من قائد الثورة الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي ومن الشعب الإيراني بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".