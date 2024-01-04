مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون حيال دعوات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك عن "قلق شديد" بعد تصريحات لمسؤولين إسرائيليين دعوا إلى رحيل الفلسطينيين من قطاع غزة. واضاف :"قلقون بشدة حيال تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار حول خطط لنقل المدنيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة" مذكرا بأن "القانون الدولي يحظر النقل القسري لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض محتلة أو ترحيلهم منها".

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