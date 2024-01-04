"​LARI​": لا داع للتهويل من أمطار طوفانية ومن منخفضات ستضرب لبنان لأنها تعابير غير علمية

أفادت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ "​LARI​"، بأن "أمطاراً متفرقة متوقعة اليوم الخميس وغداً الجمعة لتتوقف عدة أيام، وتعود الامطار في يوم الاربعاء ١/١٠ وحتى ١/١٣ وقد تكون الامطار غزيرة أحياناً ".

ولفتت المصلحة، الى أن "هذا الطقس أقل من المعتاد لأن درجات الحرارة أعلى من معدلها وليس هناك مؤشر على عواصف قطبية قريباً"، مضيفةً أنها "ستعلن أي تطور حين التأكد منه، فلا داع للتهويل من أمطار طوفانية ومن منخفضات ستضرب لبنان ورياح مدمرة لأنها تعابير غير علمية والهدف زيادة عدد المتابعين".