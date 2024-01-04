أعلن الصليب الأحمر، أن "عطلا طرأ على رقم الطوارئ المجاني 140 في بيروت وجبل لبنان بسبب توقف سنترال أوجيرو"، مضيفاً "للحالات الطارئة، يرجى الإتصال بنا على الأرقام الموقتة: 71-140122 81-715074

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر: عطل طرأ على رقم الطوارئ المجاني في بيروت وجبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.