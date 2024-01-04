أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن محادثة صعبة جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت غالانت بعد منع غالانت من عقد لقاء مع رئيسي الشاباك والموساد بشأن صفقة"، تبادل للأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
ولفتت إلى أن "غالانت قال لنتنياهو خلال المحادثة إنه يلحق الضرر بأمن إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: غالانت قال لنتانياهو خلال محادثة صعبة بينهما إنّه يلحق الضرر بأمن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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