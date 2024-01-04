عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقود أحمد محمد غراء (من مواليد عام 2005، سوري)، الذي غادر منزل ذويه، الكائن في بلدة ضهر العين - الكورة، بتاريخ 2-1-2023، إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت المديرية، من "الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عمّمت صورة مفقود سوري غادر منزل ذويه في ضهر العين ولم يعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.