قوى الأمن عمّمت صورة مفقود سوري غادر منزل ذويه في ضهر العين ولم يعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقود أحمد محمد غراء (من مواليد عام 2005، سوري)، الذي غادر منزل ذويه، الكائن في بلدة ضهر العين - الكورة، بتاريخ 2-1-2023، إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت المديرية، من "الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".