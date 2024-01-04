شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: لقاء الرئيس السيسى وفد الشيوخ الأمريكى يعكس أهمية مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مجلس الشيوخ الأمريكي بالقاهرة، له الكثير من الأهمية والدلالة الكبيرة، ويعكس أن دوائر صنع القرار الأمريكية لديها نظرة مهمة لدور الدولة المصرية للعمل على خفض التصعيد في المنطقة بشكل كبير.

وأضاف حامد فارس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن اللقاء يعكس أيضا حرص مصر على الانفتاح على كافة دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم القضايا الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتأكيد أن السردية المصرية تسير في الاتجاه للعمل على حل القضية الفلسطينية بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، لذلك ستؤدي هذه الزيارة السعي بكل قوة إلى تغيير موقف الإدارة الأمريكية وحثها على أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار فى غزة.

وأوضح الدكتور حامد فارس أن سياسات الرئيس الأمريكي بايدن الخاطئة جعلته يخسر الانتخابات الأمريكية قبل أن تبدأ، لا سيما وأن هناك انقسام حاد داخل الحزب الديمقراطي بشكل واضح، في ظل تعنت إدارة بايدن في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، إلا أن القاهرة تسعى وبكل قوة للتواصل مع أعضاء الكونجرس للعمل على أن يكون هناك تواصل وتنسيق كبير بين هذه الدائرة المهمة لوقف إطلاق النار، على أساس أن هناك استقالات جماعية قدمت من أعضاء البيت الأبيض اعتراضا على سياسات أمريكا بشأن الحرب.

وتابع الدكتور حامد فارس: "آخر استطلاعات الرأي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تكشف أن الشباب في سن 18 – 24 عاما لا يؤمنون بوجود إسرائيل في الشرق الأوسط، وأن الحل الأمثل في حل الصراع في المنطقة هو بعدم وجود إسرائيل من الأساس".