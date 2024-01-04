شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتعرض متجرك للغلق الإداري؟ عدم تركيب كاميرات مراقبة أهم الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون المحال العامة، على عدد من العقوبات التي تلاحق أصحاب المتاجر، عند مخالفة أحكام هذا القانون، وقد تصل تلك العقوبات للغلق، على النحو التالي:

1.حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص.

2. عند مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة.

3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4. عدم تركيب كاميرات مراقبة.

5.في حالة التنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له

6ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

7. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

8. في حالة أن يصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

9. في حالة عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

10 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.